34 Fahrzeuge zerkratzt

Heidelberg.Ein 70-Jähriger soll in Heidelberg seit Dezember mindestens 34 Autos zerkratzt haben. An diesen Fahrzeugen soll er jeweils ein „Tic-Tac-Toe“ beziehungsweise „Drei gewinnt“-Spielfeld eingeritzt haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ob der Mann für 15 weitere Fälle verantwortlich ist, werde derzeit ermittelt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 40 000 Euro. Die Tatorte lagen in der Südstadt und Rohrbach, zwischen der Rohrbacher-, Karlsruher- und Turnerstraße.

Der 70-jährige Heidelberger äußerte sich nicht zum Tatvorwurf. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er auf freien Fuß gesetzt. Das Motiv des Mannes ist unklar. Die Polizei kam ihm dank einer Zeugin auf die Spur: Die Frau hatte nach Polizeiangaben Mitte Februar beobachtet, wie der Mann eine Motorhaube zerkratzte, und daraufhin den Notruf gewählt. Danach verfolgte sie den Mann und gab den Beamten immer wieder dessen Standort durch. „Es hat sich erneut gezeigt, dass die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen ist“, so der Leiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd, Torben Wille. „Ohne das phänomenale Engagement der Zeugin hätte es weiterer Kraftanstrengungen meiner Kollegen bedurft, um den Täter dingfest zu machen“ zeigt sich der Polizeichef äußerst dankbar. lsw/ott

