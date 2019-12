350 000 Euro Schaden

Wald-Michelbach.Beim Brand eines Wohnhauses in Wald-Michelbach im Odenwald sind zwei Bewohner verletzt worden. Sie kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach brach das Feuer am Mittwochabend vermutlich in einer Wohnung in der ersten Etage aus. Die Brandursache war einer Polizeisprecherin zufolge am Donnerstag noch unklar. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 350 000 Euro.

Bei einem weiteren Brand im benachbarten Rimbach mussten 25 Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer im Keller schnell unter Kontrolle bringen können. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 50 000 Euro. Die Brandursache war auch in diesem Fall zunächst unklar. lhe

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019