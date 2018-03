38 Straftaten ermittelt

Anzeige

Heidelberg.Einen Monat nach Vertragsunterzeichnung veröffentlicht das Präsidium jetzt die ersten Ergebnisse der Sicherheitspartnerschaft zwischen Land, Polizei und Stadt Heidelberg. Demnach habe die Bereitschaftspolizei in den ersten vier Wochen mehr als 400 Beamte in die Schlossstadt geschickt, um mit Schwerpunkteinsätzen die Brennpunkte in der Altstadt ins Visier zu nehmen. Wie die Beamten mitteilen, wurden bislang 1061 Personen kontrolliert und 431 durchsucht. Daneben führten die Einsatzkräfte 36 Fahrzeugüberprüfungen durch. Dabei stellten sie insgesamt 38 Straftaten fest, darunter 20 Drogendelikte und mehrere Diebstähle. Dreimal leisteten Verdächtige Widerstand gegen Beamte. 18 Menschen wurden festgenommen, gegen einen Mann erwirkte die Polizei Haftbefehl wegen des Verdachts auf Diebstahl.

Nach Angaben der Polizei ist es durch die erhöhte Polizeipräsenz und den Kontrolldruck in der Altstadt spürbar ruhiger geworden. So seien zuletzt auch weniger Körperverletzungen zu verzeichnen. Auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien durchweg positiv. jei