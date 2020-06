40 000 Kilometer als Ziel: NCT-Lauf macht jeder für sich

Heidelberg. Gemeinsam seine Runden durchs abendliche Neuenheimer Feld drehen und damit ein Zeichen für die Krebsforschung setzen - rund 5000 Männer und Frauen sowie Kinder haben sich 2019 am NCT-Lauf beteiligt. Coronabedingt ist die sportliche Veranstaltung in diesem Jahr abgesagt worden. Doch ab sofort kann man sich für einen virtuellen Lauf anmelden, der vom 26. bis 28. Juni absolviert werden kann: jeder für sich und doch in Gemeinschaft.

„Alleine. Zusammen!“ lautet das Motto. Das Ziel: 40 000 gelaufene Kilometer. Für jeden zahlt das Unternehmen SAP jeweils 50 Cent, die die Krebsforschung unterstützen sollen.

Mehrheit spendet Startgebühr

1500 Läufer hatten sich bereits für den geplanten Lauf angemeldet. Nach der Absage hatten sie die Möglichkeit, ihr Startgeld zurückzubekommen - oder es zu spenden. Mehr als drei Viertel der verhinderten Teilnehmer wählten die zweite Möglichkeit. „Gerade in der aktuellen Situation ist das nicht selbstverständlich und auch nicht für jeden möglich. Deshalb sind wir besonders überwältigt von der großartigen Unterstützung und bedanken uns für 24 000 Euro“, freut sich Dirk Jäger, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Medizinischen Onkologie am Universitätsklinikum. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner unterstützen den Lauf als Schirmherrin und Schirmherr.

Ob im Park oder daheim im Wohnzimmer: Den Laufort wählt jeder Teilnehmer selbst. Im Internet kann man sich kostenlos registrieren und eine Startnummer herunterladen. Am Freitag, 26. Juni, fällt der Stratschuss in sozialen Netzwerken. Bis einschließlich Sonntag, 28. Juni, dürfen die Teilnehmer mitlaufen. Unter „#nctlauf“ ist es möglich, die Teilnahme mit Bildern und kleinen Filmen zu dokumentieren. Per Mail an fundraising@nct-heidelberg.de ist das ebenfalls möglich.

Nicht der sportliche Ehrgeiz, sondern das Engagement für die gute Sache stand bei den bislang acht NCT-Läufen im Vordergrund. Mehr als 450 Teams waren 2019 dabei - darunter auch Patienten und Angehörige. Rund 16 000 Euro waren bereits im Vorfeld an Spenden von Teilnehmern gesammelt worden.

Sportlich ambitionierte wählten den Halbmarathon oder den Zehnkilometerlauf, andere begnügten sich mit der 2,7-Kilometer-Runde oder liefen sie mehrmals hintereinander: In diesem Jahr wird die Distanz-Wahl ganz individuell ausfallen. Weder „Stau“ am Start noch Party danach: Dieser NCT-Lauf wird etwas ganz Besonderes.

www.nct-lauf.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020