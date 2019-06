40 Chöre bringen Musik in die „Singende Altstadt“

Heidelberg.Klassische Stücke, Rock, Pop oder Musical-Hits auf der Straße, in der Kirche oder im Biergarten: 40 Chöre haben Heidelbergs Zentrum am Samstag in die „Singende Altstadt“ verwandelt. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr zum dritten Mal statt. „Mit dieser Auflage haben wir noch mal einen Quantensprung gemacht“, zog Ulrich Engelhardt, Vorsitzender des Chorverbands Kurpfalz Heidelberg, eine positive Bilanz. Dazu habe vor allem die Zusammenarbeit mit dem Stadttheater beigetragen: „Zwischen morgens um zehn und abends um fünf Uhr waren die Stühle dort immer besetzt“, so Engelhardt. Gesungen wurde aber auch an anderen Stellen: im Café Rossi, in der Heiliggeistkirche und am Fischmarkt. Am Anatomiegarten trat unter anderem der Frauenchor 1. FC Heidelberg auf (unser Bild). fab

