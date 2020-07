40 Katzen aus verwahrlostem Haushalt gerettet

Winnweiler.Aus einem verwahrlosten Haushalt voll mit Kot und Urin hat die Berufstierrettung Rhein Neckar 40 Katzen gerettet. Mehr als sechs Stunden dauere der Einsatz an diesem Mittwoch in Winnweiler bereits an, sagt ein Sprecher auf Nachfrage dieser Redaktion. Bereits zwei Wochen zuvor waren im selben Haushalt 25 Katzen beschlagnahmt worden. "Zehn Katzen müssen wir wohl zurücklassen", so der Sprecher der Berufstierrettung Rhein Neckar. Der Grund: Die Kapazitätsgrenze der Tierheime in der Umgebung sei bereits erreicht.

Auch in Bezug auf die eigenen personellen Kapazitäten sei man für den heutigen Tag am Ende, sagt der Sprecher. Man könne zurzeit keine weiteren Einsätze annehmen, schreibt die Berufstierrettung auf Facebook. "Wir müssen mit dem Ammoniak hier in der gesamten Wohnung stark aufpassen", erklärt der Sprecher. "Außerdem sind die 40 Katzen nicht zahm und lassen sich kaum einfangen."

Nächste Woche, wenn es in den Tierheimen wieder Platz gibt, will die Berufstierrettung erneut zu einem Einsatz in Winnweiler ausrücken und sich um die restlichen Tiere im verwahrlosten Haushalt kümmern.