413 Verstöße in dritter Fahrrad-Kontrollwoche in Mannheim und Heidelberg

Mannheim/Heidelberg.In der dritten Kontrollwoche der Novemberaktion der Verkehrspolizei Heidelberg und Mannheim sind 413 Radfahrer in den beiden Städten verwarnt oder zur Anzeige gebracht worden. Darunter fielen 147 Rotlichtverstöße, 41 Geisterfahrer und 199 Mal Fahren ohne Licht, teilte die Polizei mit. Insgesamt stieg damit die Gesamtzahl der Verstöße im Rahmen der Kontrollaktion auf 1135.

Allein in Heidelberg fuhren in dieser Woche 62 Radler über Rot, 58 Fahrer ohne Licht und 26 Fahrradfahrer auf der falschen Spur. Die konkreten Zahlen für die Kontrolle der Woche in Mannheim stellen sich aus 85 Fahrten über eine rote Ampel, 15 Geisterfahrten und 141 Fahrern ohne Licht zusammen.

"Die auf den ersten Blick rückläufigen Zahlen in Heidelberg gegenüber den Vorwochen sind leider der kalten Witterung und nicht einer Verhaltensänderung geschuldet. An den Fahrradzählstellen in der Gaisbergstraße (rund 25%) und der Ernst-Walz-Brücke (rund 50%) ging die Anzahl der Radfahrenden in dieser Kontrollwoche deutlich zurück", so Polizeidirektor Dieter Schäfer, Chef der Verkehrspolizei. "Leider sehen wir noch keine anhaltende Besserung im Verhalten der Radfahrenden."

Der Kontrollmonat wurde zuvor bereits stark kritisiert. Deshalb fanden in Zusammenarbeit mit der Stadt Heidelberg auch partnerschaftliche Aktionen statt, wie zum Beispiel die Kontrolle am Wieblinger Wehrsteg. Hier bekamen die Radfahrer mit korrektem Verhalten eine Brötchentüte. Wer den Steg ohne abzusteigen befuhr, wurde von der Polizei mit einer Verwarnung versehen. Dies betraf 15 Radfahrer.