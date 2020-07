43-Jähriger widersetzt sich, bespuckt und verletzt Polizisten

Mannheim/Heidelberg.Ein 43-jähriger Mann ist am Sonntagabend von der Polizei verhaftet worden, nachdem er versucht hatte das Handschuhfach eines Autos im Parkhaus des Mannheimer Hauptbahnhofs aufzubrechen. Wie die Beamten mitteilten, flüchtete er, nachdem Zeugen auf ihn aufmerksam geworden sind. Mittels einer Personenbeschreibung der Zeugen und der Auswertung der Videoüberwachungsanlage des Parkhauses erkannte ihn eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Heidelberg wieder.

Der aggressive und alkoholisierte Tatverdächtige konnte sich nicht ausweisen und musste die Polizisten auf die Wache begleiten. Auf der Station warf der Mann seinen Rucksack auf die Beamten und stieß seinen Kopf mehrfach gegen die Wand. Die Polizisten fixierten den Mann, um ihn in eine Gewahrsamszelle zu bringen, woraufhin der an Hepatitis C erkrankte 43-Jährige einem Polizisten ins Gesicht spuckte. Der Tatverdächtige leistete derartigen Widerstand, dass derselbe Beamte einen Knochenbruch in der Hand erlitt.

Nachdem ein hinzugerufener Arzt den 43-Jährigen auf seine Gewahrsamsfähigkeit untersucht hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Nach dem Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung.