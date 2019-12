430 000 Euro für Leichtathletikanlage

Heidelberg.Die Stadtverwaltung fördert den Ausbau einer weiteren Sportstätte in Heidelberg: Der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Erneuerung der Leichtathletikanlage am Erlenweg in Rohrbach mit bis zu 430 000 Euro zu unterstützen.

Die Leichtathletikanlage der TSG wurde 1985 in Betrieb genommen und ist stark sanierungsbedürftig. Die Beanspruchung der Anlage ist sehr hoch: Neben der regelmäßigen Nutzung durch mehrere Schulen wird sie durch den Vereinssport intensiv in Anspruch genommen. Der Badische Leichtathletik-Verband hat die Ausrichtung und Durchführung von verschiedenen Wettkämpfen aufgrund des schlechten Zustands bereits untersagt. red/sal

