49-Jähriger nach Raub in Haft

Heidelberg.Wegen des Verdachts auf Raub ist ein 49-Jähriger am Mittwoch festgenommen worden, seit gestern befindet er sich in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, soll der Asylbewerber aus Nigeria am 28. Mai in der Kaiserstraße in Heidelberg-Weststadt eine 82 Jahre alte Frau überfallen und ihre Handtasche geraubt haben. Die 82-Jährige wurde nach Angaben der Polizei so schwer verletzt, dass sie sich in einem Krankenhaus behandeln ließ.

Anderthalb Monate später, am 11. Juli, starb die Frau in einem Seniorenheim. Ein Zusammenhang zwischen dem Überfall und dem späteren Tod der Frau könne derzeit nicht nachgewiesen werden. Das habe ein von der Staatsanwaltschaft Heidelberg eingeleitetes Todesermittlungsverfahren ergeben.

Motiv und Hintergrund unbekannt

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu einem 49-jährigen Asylbewerber aus Nigeria, der nach erlassenem Haftbefehl festgenommen wurde. Gestern Vormittag wurde der Mann der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzuganstalt gebracht. Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln nun zu Motiv und Hintergründen der Tat. mica

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018