50 Millionen Besucher

Heidelberg.Auf sechs Kontinenten, in 34 Ländern und in 140 Städten sind die „Körperwelten“ bereits zu sehen gewesen: Nach 24 Jahren erwarten die Veranstalter am 27. November in Heidelberg den 50 Millionsten Besucher insgesamt. Das teilt Kuratorin Angelina Whalley, Ehefrau des Mediziners Gunther von Hagens, mit. Im August 2018 war die 100 000. Besucherin des Heidelberger Museums begrüßt worden.An den Standorten Berlin und Heidelberg sind die anatomischen Ausstellungen dauerhaft. Im Alten Hallenbad sind rund 200 Exponate zu sehen, davon fast 20 plastinierte Ganzkörperleichen. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019