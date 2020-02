50.000 Euro Schaden nach Brand

Heidelberg.Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf dem Emmertsgrund ist in der Nacht zum Mittwoch ein Schaden von 50 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 2.50 Uhr im Erdgeschoss des Gebäudes in der Jellinekstraße aus. 15 Anwohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Sieben von ihnen wurden vor Ort wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung untersucht, verletzt wurde jedoch letztlich niemand, so die Beamten. Das Feuer brachte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Wohnung, in der die Flammen wüteten, ist nicht mehr bewohnbar.

Video Lokales Heidelberg: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - 01:02

