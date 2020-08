52-Jährige verletzt Streifenbeamten

Heidelberg.Eine 52-jährige Frau hat im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund Polizeibeamte tätlich angegriffen und beleidigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verständigte die 52-Jährige am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr selbst die Beamten, da sie angebliche Streitigkeiten nicht in den Griff bekommen würde.

Als die Beamten klingelten, öffnete die 52-Jährige zunächst nicht, bis sie plötzlich die Tür aufriss und auf einen der Polizisten einschlug. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Die Frau, die offenbar unter alkoholbedingten Stimmungsschwankungen litt, wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Beim Revier angekommen, weigerte sie sich auszusteigen und musste schließlich in die Notarrestzelle getragen werden. Bei ihr wurden kleinere Mengen Marihuana aufgefunden. soge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020