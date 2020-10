53-Jähriger bricht mehrere Autos auf - Haftbefehl erlassen

Wiesloch.Weil er mehrere Autos auf Friedhofsparkplätzen in Leimen, Nußloch und Wiesloch aufgebrochen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen einen 53-Jährigen erwirkt. Laut Mitteilung stahl er aus den vier aufgebrochenen Autos am Mittwoch Hand- und Einkaufstaschen. Auf dem Parkplatz vor dem Hauptfriedhof Wiesloch beobachtete ihn schließlich ein Zeuge und fotografierte sowohl ihn als auch sein Auto, mit dem der 53-Jährige flüchtete. Die Polizei fand daraufhin heraus, dass der Wagen von einer Firma in Mittelhessen angemietet war. Nach dem Mieter des Fahrzeugs wurde demnach gefahndet und er konnte am Mittwochabend festgenommen werden. Am Donnerstag wurde er dem Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, das Haftbefehl wegen des Verdachts auf Diebstahl und der Sachbeschädigung in mehreren Fällen gegen ihn erließ. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

