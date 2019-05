55-Jähriger in Lebensgefahr

Heidelberg.Ein Radfahrer ist in Heidelberg von einer Straßenbahn erfasst worden und hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 55-Jährige bog am Samstagnachmittag von der Römerstraße in die Bergheimer Straße ab und übersah dabei die Tram, wie die Polizei mitteilte.

Von der Wucht des Aufpralls wurde der 55-Jährige gegen die Windschutzscheibe der Straßenbahn geschleudert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bergheimer Straße für den Schienenverkehr gesperrt. Stadtauswärts durften für etwa eine Stunde auch keine Autos mehr die Straße benutzen. lsw

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019