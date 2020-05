56-Jähriger in Haft

Heidelberg.Wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern sitzt ein 56-Jähriger aus Heidelberg in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wird dem Mann vorgeworfen, sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr in ein Häuschen auf einen Spielplatz am Mönchhofplatz gesetzt und seine Hose ausgezogen zu haben. Anschließend soll er ein spielendes Kind im Alter von sechs Jahren beobachtet und dabei masturbiert haben. Eine Mutter, die sich ebenfalls auf dem Spielplatz aufhielt, wurde auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei.

Festnahme am Tatort

Der 56-Jährige wurde kurze Zeit später am Spielplatz von Beamten des Polizeireviers Mitte festgenommen und den Ermittlern des Dezernats für Sexualdelikte der Kriminaldirektion Heidelberg überstellt. Am Mittwoch wurde der Verdächtige einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen laufen.

Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, dass sexuelle Handlungen, die vor einem Kind vorgenommen werden, unter den Tatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern fallen. Wäre das Opfer erwachsen gewesen, hätte es sich demnach um Exhibitionismus gehandelt. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020