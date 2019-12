57-Jähriger gesteht Ilvesheimer Bankraub

Heidelberg/Ilvesheim.Mit einem Geständnis hat am Heidelberger Landgericht der Prozess um einen Banküberfall in Ilvesheim am 25. Juni begonnen. „Ich erkenne die Tat an und bedauere sie zutiefst. Vor allem wegen des Leids, das ich den Angestellten zugefügt habe“, sagte der 57-jährige Angeklagte am Dienstag. Dem Franzosen wird von der Staatsanwaltschaft unter anderem schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Er

...