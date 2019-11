Heidelberg.Ein 21-Jähriger steht unter dringendem Tatverdacht, seine Mutter am vergangenen Wochenende in ihrer Wohnung in Heidelberg-Rohrbach erstochen zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim-Heidelberg mitteilen, wurde der Mann einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Am Mittwochnachmittag meldete sich eine Bekannte der Getöteten bei der Polizei, nachdem sie die Frau einige Tage lang nicht erreichen konnte. Die Beamten fanden die 58-jährige Rohrbacherin tot in ihrer Wohnung auf. Sie nahmen den Sohn, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, fest. Der 21-jährige Deutsche leidet an einer psychischen Krankheit und räumt die Tat ein, so die Mitteilung der Behörden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu Motiv und Hintergründen der Tat dauern an.