62-Jähriger wird von zwei Unbekannten festgehalten und bestohlen

Heidelberg.Ein 62 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen von zwei unbekannten Männern in Heidelberg bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Geschädigte von den Beschuldigten im Kreuzungsbereich Czernyring/Blücherstraße aufgehalten. Dabei hielt ihn einer fest, der andere entwendete einen Schlüsselbund sowie den Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Karten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Täter, die sich ein einer fremden Sprache unterhalten haben sollen, werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer war 1,68 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare und braune Augen. Er trug eine dunkle lange Hose und sprach hochdeutsch. Der zweite Beschuldigte war etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und hatte ebenfalls dunkle kurze Haare. Er soll eine auffällig große Nase haben. Zum Tatzeitpunkt trug der zweite Täter eine lange Hose.

Zeugen melden sich unter der Rufnummer 06221-991700 bei der Polizei.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020