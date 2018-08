67-Jähriger durch Stromschlag tödlich verletzt

Heidelberg.Ein 67-jähriger Mann aus Heidelberg ist am Montagabend im Keller seines eigenen Wohnhauses durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, befand sich der 67-Jährige gegen 19.15 Uhr bei Aufräumarbeiten seines Hauses in der Schwetzinger Straße, als er mit einem offensichtlich defekten Stromkabel in Berührung kam. Dadurch erlitt der Mann einen Stromschlag, dessen Verletzungen er noch an der Unglücksstelle erlag. Beamte der Polizei und verständigte Notärzte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Ursache für den Stromschlag ist derzeit noch völlig unklar. Bereits am Montagabend wurden laut Polizei noch einige Spuren im Haus gesichert, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Beamte der Kriminalpolizei sollen nun prüfen, wie es genau zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. (pol/mer)