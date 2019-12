675 000 Euro fließen in Fitnessanlage

Heidelberg.Eine Street-Workout-Anlage und ein Spielfeld mit Fußballtoren – die neue 4.200 Quadratmeter große Spiel- und Freizeitanlage in der Bahnstadt ist nun in Teilen für die Nutzung freigegeben. Damit ergänzt die Fläche unterhalb der westlichen Bahnstadt-Promenade in Höhe der Marie-Baum-Straße das bestehende Angebot aus insgesamt drei Themenspielplätzen für Kinder. Zur Eröffnung des Areals, in das 675 000 Euro geflossen sind, sagte sagte Bürgermeister Wolfgang Erichson am Mittwoch: „Wir richten unseren Fokus damit auf junge Menschen, denen wir hier – pünktlich zum Start in die Weihnachtsferien – einen neuen Treffpunkt in Heidelberg anbieten.“ In die Gestaltung seien Ideen junger Leute eingeflossen. Rund die Hälfte aller Menschen im Stadtteil Bahnstadt sei unter 30 Jahre alt.

Erste Calisthenics-Anlage

Das Highlight der neuen Freizeitfläche ist die Calisthenics-Anlage – die erste überhaupt im öffentlichen Raum in Heidelberg. Calisthenics ist ein Street-Workout, das mit einfachen, oft rhythmischen Bewegungen und dem Einsatz des eigenen Körpergewichts für den Aufbau der Muskulatur sorgt.

Die Calisthenics-Anlage und das Spielfeld seien jetzt vom TÜV abgenommen und stünden den Jugendlichen ab sofort zur Verfügung, so Erichson. Geduld braucht es nach Angaben der Stadt noch, bis die Rasenflächen mit den Holzliegen und den Chill-Netzen betreten werden könnten. Auch die Einrichtung von kostenfreiem Wlan sei in Arbeit.

Ein artenreicher Wiesenstreifen, der als Ausgleichsmaßnahme für den neuen versiegelten Bereich dient, schließt das Bewegungsareal zum Feld hin ab. red/sal

