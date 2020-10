7-Tage-Inzidenz von 101,6 in Heidelberg

Heidelberg.In der Stadt Heidelberg haben sich bis zum Dienstagmittag 37 weitere Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) auf 101,6. Das berichtete die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 846 bestätigte Fälle in Heidelberg gemeldet. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 684 Personen. Zudem wurden nach wie vor sieben Verstorbene im Zusammenhang mit dem Virus bestätigt.

