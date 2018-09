75 neue Dachbesetzer gesucht

Heidelberg.Der Metallkasten im Keller des „Hagebutze“-Blocks sieht unscheinbar aus – wie eine große Waschmaschine ohne Guckloch. Doch das Gerät kostet rund 10 000 Euro und ist Kernstück einer ganz neuen Konzeption der Energieversorgung: Es speichert Solarenergie aus der Anlage vom Dach und macht rund 130 Bewohner eines neuen Quartiers – zu dem auch das zweite Gemeinschaftswohnprojekt „Konvisionär“ gehört – auf der Konversionsfläche in der Heidelberger Südstadt ein weiteres Stück unabhängiger vom großen Stromnetz. Zur offiziellen Inbetriebnahme bekam das Projekt jetzt Besuch aus dem baden-württembergischen Umweltministerium. Der in Heidelberg geborene und in Schwetzingen lebende Staatssekretär Andre Baumann würdigte das „grandiose Projekt auf der Konversionsfläche“, das „die Energiewende sichtbar mache“.

Neben einer Photovoltaikanlage und dem Speicher gehören unter anderem Mieterstrom und Elektromobilität zum Konzept: Gerade entstand eine E-Tankstelle vor dem Haus, an der unter anderem ein Teil-Auto getankt wird. Die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) hatte im März mit ihrem integrierten Quartierskonzept den ersten Platz im Ideenwettbewerb des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV) und der EWS Schönau belegt und erhielt dafür ein Preisgeld von 25 000 Euro. Nun schauten sich Baumann und BWGV-Präsident Roman Glaser an, wie das Preisgeld investiert wurde. „Wir brauchen Projekte, die zeigen, dass die Energiewende auch wirtschaftlich ist“, betonte Baumann.

„Wir sind überzeugt, dass Quartierskonzepte ein erfolgreiches Zukunftsmodell sind. Bürger wollen vor Ort wieder viele Dinge selbst in die Hand nehmen“, sagte Glaser. Von den 300 gewerblichen genossenschaftlichen Organisationen, die der Verband unter anderem vertritt, seien die Hälfte Energiebetriebe. Aufsichtsrat Rainer Lange sowie seine Mitstreiter Andreas Gißler, Nicolai Ferchl und Laura Zöckler leiten die 2011 gegründete HEG. Inzwischen unterstützten sie 500 Menschen, zwei Millionen Euro wurden investiert und zwanzig Solaranlagen errichtet – die erste auf dem Dach der Pädagogischen Hochschule. Aktuell werden weitere 75 Unterstützer gesucht – „damit können wir die nächste Solaranlage in der Südstadt bauen“, erklärten die drei. Mindestens 100 Euro muss investieren, wer mitmachen will.

Michael Hoffmann, Vorstand der Volksbank Kurpfalz, Hausbank von HEG und „Hagebutze“, wünscht dem als „bundesweitem Leuchtturm“ bekannten Projekt ebenfalls viel Erfolg. miro

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018