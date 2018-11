80-Jährigen im Bus geschlagen

Heidelberg.Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen einer Körperverletzung, die sich bereits am Samstag, gegen 18. 45 Uhr, in einem Linienbus in der Kurfürsten-Anlage zugetragen hat. Dort war laut der Mitteilung von gestern ein 80-jähriger Mann in Höhe der Stadtbücherei in die Buslinie 33 in Richtung Hauptbahnhof eingestiegen. Als sich der Mann gerade hingesetzt hatte, kam ein Unbekannter auf ihn zu und beleidigte ihn. Der Senior machte deutlich, dass er seine Ruhe wolle, doch der Gesuchte schlug plötzlich auf ihn ein und traf ihn im Gesicht, wodurch seine Brille beschädigt wurde.

Angreifer taucht nochmal auf

Erst als sich ein Zeuge einmischte und den Schläger aus dem Bus drängte, war zunächst Ruhe. Am Hauptbahnhof, wo der 80-Jährige ausstieg, traf er erneut auf den Angreifer. Als dieser wieder auf ihn losgehen wollte, kamen ihm Passanten zur Hilfe und riefen die Polizei. Der Schläger ergriff nun die Flucht. Er wurde wie folgt beschrieben: circa 1,75 Meter groß, 50 Jahre alt, kurze, leicht graue Haare, Drei-Tage-Bart, gelbes Oberteil. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-17 00. sal

