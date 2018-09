Überfall auf Tankstelle

Heidelberg.Ein bislang unbekannter Mann hat versucht, eine Tankstelle in der Heidelberger Hertzstraße mit einer Pistole zu überfallen. Er flüchtete aber ohne Beute. Wie die Polizei gestern berichtete, klopfte der etwa 20 Jahre alte und 1,80 bis 1,90 Meter große Mann am Samstagabend kurz nach 22 Uhr an die Tür der bereits bereits geschlossenen Tankstelle. Dort war die 18-jährige Angestellte gerade damit beschäftigt, die Tageseinnahmen in den Tresor einzuschließen. Die nichts ahnende Frau öffnete die Tür, woraufhin der Mann eine Pistole zückte und Bargeld forderte. Als die Tankstellenmitarbeiterin sagte, dass der Tresor bereits verschlossen sei, flüchtete der Täter. Er sprach akzentfreies Deutsch, trug eine dunkle Hose mit einem sehr breiten weißen Streifen, einen dunklen Kapuzenpullover mit hochgezogener Kapuze. Er hatte sein Gesicht mit einem schwarzen Stoffteil, eventuell einer Skimaske, verdeckt. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder Täter geben kann, meldet sich unter Tel.: 0621/1 74 44 44. bjz

