Ab 2020: Parken in Heidelberg wird teurer

Heidelberg.Autofahrer müssen ab dem kommenden Jahr in Heidelberg mehr für einen Parkplatz bezahlen. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Gemeinderat mehrheitlich die Erhöhung der Gebühren an Parkscheinautomaten beschlossen. Die Anpassung erfolgt nach Angaben der Stadt in zwei Schritten: Ab 2020 kostet die Stunde 2,10 Euro anstatt den bisherigen 1,50 Euro. Je 20 Minuten steigt der Preis von 50 Cent auf 70 Cent. Zwei Jahre später, ab Januar 2022, greift dann eine weitere Erhöhung. Pro Stunde müssen Autofahrer dann drei Euro bezahlen, je 20 Minuten einen Euro. Die Parkgebührensatzung werde entsprechend angepasst. Die Erhöhung soll auch den städtischen Klimaschutzzielen dienen. Sie ist Teil des 30-Punkte-Aktionsplans für mehr Klimaschutz, den der Gemeinderat bereits im November beschlossen hat.

Daneben hat der Gemeinderat die Verwaltung mit Beschluss von Dienstag beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, das Kurzzeitparken für Nicht-Bewohner in Bereichen mit Zonenhalteverbot kostenpflichtig macht. Die Gebühren sollen per App oder über Fahrkartenautomaten an Haltestellen gezahlt werden können. Die Mehreinnahmen durch das Parken sollen möglichst in die Verbesserung des Öffentlichen Nahverkehrs fließen. Auch dazu soll die Verwaltung einen Vorschlag vorlegen. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019