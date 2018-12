Ab Sonntag rollen die Bahnen auf der Bahnstadtlinie

Heidelberg.Probehalber sind die Straßenbahnen schon in der neuen Streckenführung unterwegs: Ab 9. Dezember gehen die beiden Bahnstadt-Linien 22 und 26 in Betrieb. Während die Linie 22 schon seit Dezember 2017 Bahnstadtbewohner – auf provisorischer Route – durch die grüne Meile und über die Czernybrücke Richtung Innenstadt bringt, rollt nun auch die Linie 26 wieder an. Sie wird nun von Kirchheim kommend an den Haltestellen Hauptbahnhof Süd (unser Bild) und Gadamerplatz stoppen und über die Czernybrücke zum Bismarckplatz fahren. Die neue, rund 2,2 Kilometer lange zweigleisige Straßenbahntrasse mit drei Haltestellen verknüpft sich mit dem bestehenden Netz an der Eppelheimer Straße sowie an der Czerny- und Montpellierbrücke. Zweieinhalb Jahre wurde gebaut. miro (Bild: Rothe)

