Abfallwirtschaft neu organisiert

Der Rhein-Neckar-Kreis strukturiert die Müllabfuhr und die Berechnung der Abfallgebühren neu: Die Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger soll zum 1. Januar 2020 eine selbstständige Kommunalanstalt in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) übernehmen. Das hat der Kreistag laut einer Pressemitteilung einstimmig beschlossen.

Der Landkreis ist Träger der Anstalt. Für die Abfallwirtschaft im Kreis zuständig ist seit ihrer Gründung vor 28 Jahren die AVR in der Rechtsform einer GmbH. Der wesentliche Vorteil einer Kommunalanstalt besteht laut Kreis darin, dass die Kommunalanstalt hoheitliche Aufgaben erfüllen und Satzungen erlassen kann. In der Kommunalanstalt werden alle Aufgaben der hoheitlichen Abfallwirtschaft gebündelt – etwa die Gebührenbescheide und deren Einzug. Sie finanziert sich damit direkt aus den Gebühreneinnahmen. Landrat Stefan Dallinger kündigte an, dass die neue Rechtsform zu einer Einsparung in Höhe von rund fünf Millionen Euro führen werde.

Wichtige Entscheidungen zu Abfallwirtschaft und zu den Gebühren trifft weiter der Kreistag – und erteilt entsprechende Weisungen an die Kommunalanstalt. Landrat Dallinger versprach: „Die hohe Qualität der umweltgerechten Entsorgung des Abfalls bleibt gleich.“ red

