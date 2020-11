Abschied für Domzig

Danijel Cubelic, Eckart Würzner und Dörthe Domzig (v.l.). © Stadt

Heidelberg.28 Jahre lang war sie im Heidelberger Rathaus Amtsleiterin und Gleichstellungsbeauftragte – jetzt hat sich Dörthe Domzig in den Ruhestand verabschiedet. Die aus Niedersachsen stammende Soziologin und Politikwissenschaftlerin hatte 1992 das Frauenamt, ab 2007 das Amt für Chancengleichheit geleitet. „Vieles, was wir heute als selbstverständlich betrachten, war damals eine kleine Revolution“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Mit zahlreichen Projekten habe sich Domzig für ein modernes und weltoffenes Heidelberg eingesetzt.

Zwei Personen treten ihre Nachfolge an: Der Religionswissenschaftler Danijel Cubelic, der in Heidelberg, Damaskus, Aleppo und Kairo studiert hat, übernimmt die Leitung des Amts für Chancengleichheit. In diesem Jahr wurde er zum Vize-Präsidenten der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus gewählt. Neue Gleichstellungsbeauftragte wird die Literaturwissenschaftlerin Marie-Luise Löffler, die bisher Domzigs Stellvertreterin war. fab

