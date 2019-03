Abschied für IHK-Chef Wolfgang Niopek

Heidelberg.25 Jahre hat er in der Geschäftsführung der IHK Rhein-Neckar gewirkt, nun wechselt er in den Ruhestand: Rund 100 Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik haben gestern in Heidelberg den Stellvertretenden IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Niopek (63, l.) verabschiedet. Die Laudatio hielt Präsident Manfred Schnabel (r.). Seit 1993 hat Niopek den IHK-Standort Heidelberg geleitet. Sein Nachfolger wird ab Mai Andreas Kempff, derzeit Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein. Der gebürtige Gießener Niopek machte sein Abitur am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium in Speyer und studierte an der Uni Mannheim Betriebswirtschaftslehre. Die Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft war vor der IHK Rhein-Neckar Station des Kraftfahrzeugmechanikers. miro (Bild: Rothe)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019