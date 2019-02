Abschied vom Chef der Berlinale

Martin Scharff (5.v.l.) mit seinem Team und Dieter Kosslick (3.v.l). © Urban PR

Heidelberg.Wenn Martin Scharff alljährlich den roten Teppich in Berlin betritt, dann ist er einer der wenigen, die nicht mehr aufgeregt sind. Denn der 55-jährige Sternekoch aus Heidelberg kocht seit 16 Jahren bei der Eröffnungsgala der Berlinale. Auch in diesem Jahr bei den 69. Filmfestspielen durfte er zusammen mit vier weiteren Spitzenköchen der Vereinigung der „Jeunes Restaurateurs“ nationale und internationale Prominente kulinarisch beglücken. „Dieses Jahr hat wieder Hannes Jaenicke bei uns gegessen und er war sehr zufrieden. Auch Armin Rhode, Walter Momper, Markus Majowski und Marie-Luise Marjan genossen in den letzten Jahren unser Menü“, erzählt der Schloss-Gastronom.

Drei Tage Vorbereitung

So wurden bei der Eröffnungsgala 2400 Gäste auf sieben Etagen mit sieben verschiedenen Menüs versorgt. „Da ist gesundes Adrenalin nötig. Wir brauchen zwei bis drei Tage zur Vorbereitung und Produktion“, verrät der Heidelberger, der seit 27 Jahren konstant mit einem Michelin-Stern dekoriert ist.

Mit Berlinale-Chef Dieter Kosslick verbindet ihn eine enge Beziehung. Zum Start in dessen Ruhestand überreichte Martin Scharff dem Weinliebhaber Kosslick den aktuellen „Eichelmann Weinführer“ vom Heidelberger Mondo Verlag. „Es war eine tolle Zeit unter Kosslicks Führung. Trotzdem würde ich gerne weiterhin auf der Berlinale kochen, daher finden im Frühjahr Gespräche mit seinen Nachfolgern statt.“ red

