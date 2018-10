Abschied von „LA 33“

Langer Anger 33: Der Gemeinderat besuchte 2013 den Treff. © Rothe

Heidelberg.Sechs Jahre kümmerten sich Bahnstadttreff-Leiterin Stefanie Ferdinand und Mitarbeiterin Katrin Guttenberg vom Verein Kulturfenster um den jungen Stadtteil – nun heißt es „Goodbye LA 33“: Am Samstag, 20. Oktober, feiert die Bahnstadt den Abschied von ihrem Nachbarschaftstreff. Die Einrichtung, die im neuen Stadtteil Pionierarbeit der Vernetzung leistete, übergibt die entstandenen Initiativen an das im Januar eröffnete Bürgerzentrum B3. Ab 16 Uhr gibt es am Samstag Kaffee und Kuchen, Bastelangebote. Um 18 Uhr schließt sich ein Sektempfang an und um 18.30 Uhr spricht Bürgermeister Joachim Gerner. Um 20 Uhr tritt Jutta Glaser bei der Abschiedsparty auf. Der Eintritt ist frei. miro

