Abschlussarbeit zum Anfassen

Heidelberg.Wenn sich die kleine rote Kugel ihren Weg durch Putzeimer, Spiralen, Traktorlichter, Windräder und Reagenzgläser sucht, blinkt, rattert, piept und schnurrt es überall. Petra Mohr steht vor der überdimensionalen Kugelbahn und strahlt. „Die wünsche ich mir schon so lange, deshalb ist es überwältigend, sie jetzt in Aktion zu sehen“, verrät die Ausstellungsleiterin des „Explo“, das im Heidelberger Zoo untergebracht ist. In der großen Halle soll das neue Prunkstück kleine und große Besucher zum Staunen bringen. Außerdem ist hier ab sofort die neue Ausstellung „Abenteuer Informatik“ zu sehen.

Fünf Firmen beteiligt

„Die Kugelbahn haben junge Menschen in den Ausbildungswerkstätten von Heidelberger Druckmaschinen, Freudenberg, John Deere, MVV und Roche Diagnostics eigenständig konzipiert, berechnet und gebaut“, berichtet Mohr. „Es ist ein Wahnsinnsgeschenk für das Explo, wenn man bedenkt, wie viel Zeit und Arbeit darin steckt“, sagt Mohr über die Kugelbahn, die im Rahmen des Netzwerks Ausbildung entstand.

„Um die gute Zusammenarbeit zwischen den Firmen in der Metropolregion Rhein-Neckar zu zeigen, war die einzige Bedingung, dass die Kugel nahtlos durch die fünf Firmen-Segmente wandern kann.“ So durfte jede Ausbildungswerkstatt einen Abschnitt der fünfteiligen Kugelbahn gestalten und mit einem erklärenden Schild, was darauf zu sehen ist, ausstatten. „Sonst verstauben mühevoll gebaute Abschlussarbeiten in Regalen, hier machen sie vielen Menschen Freude, das fanden wir sinnvoller“, sagten Petra Mohr und Sven Trinks, der das Techniklabor im Explo leitet.

Auf den ersten Blick ist das fünf mal zwei Meter große Ausstellungsstück ein wildes Durcheinander, doch sobald die golfballgroße Kugel auf die Reise geht, erschließen sich die ersten Details von selbst: So hüpft das Bällchen im Freudenberg-Teil in einen roten Putzeimer, fällt durch eine Schwamm-Treppe nach unten und sucht sich einen Weg durch die Filteranlage und hinüber zur Welt der Heidelberger Druckmaschinen. Ob sie über das „H“ rollt oder die Spirale entlangwandert, entscheidet der Zufall. „Den Übergang zu John Deere bildet jedenfalls die berühmte Druckmaschine ,Speedmaster’“, hat Petra Mohr von den jungen Konstrukteuren gelernt.

Bei ihrem Weg durch das Reich des Mannheimer Landmaschinenherstellers bringt die kleine Kugel nacheinander die Scheinwerfer des Traktors zum Leuchten und schaltet die digitalen Bildschirme ein. Bei der Ankunft im MVV-Abschnitt wirbeln Windräder, während die Kugel über das blinkende Hochhaus, die bunten Quadrate oder den leuchtenden Neckar zum Wasserturm reist. Nebenan bei Roche wartet ein Aufzug zum Zuckermessgerät und der Weg führt durch die DNS-Helix sowie leuchtende Reagenzgläser, die für die Forschung des Pharmaunternehmens stehen. „Wir sind sehr glücklich, dass wir dieses Schmuckstück dauerhaft im Explo behalten dürfen“, sagt Petra Mohr. „Egal, wie oft man die Kugel auf eine neue Fahrt schickt, man entdeckt immer wieder andere liebevolle Details.“

Ebenfalls neu in der alten Reithalle ist die Wanderausstellung zum Thema Informatik. „Die Schau ist eher für Kinder ab zwölf Jahren spannend, aber auch Grundschüler finden Experimentierstationen wie das Affenpuzzle, an denen sie Spaß haben“, sagt Mohr. So geht es um Alltagsfragen wie: Warum kann man eine DVD noch abspielen, obwohl Kratzer darauf sind? Wie passen so viele Bilder auf eine Speicherkarte? Und wem nützt es, wenn ich auf der Autobahn mit einem Verkehrsleitsystem gebremst werde?

„Ermöglicht wurde die Mitmach-Schau durch die Hopp Foundation for Computer Literacy and Informatics in Wiesloch“, sagt Mohr. Führungen für Klassen und Workshops für Lehrer ergänzten das Angebot.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019