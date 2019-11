Advent in der Altstadt

Heidelberg.Allerorten wird es in Heidelberg adventlich funkeln und strahlen, wenn in der Altstadt am Montag, 25. November, der Weihnachtsmarkt eröffnet wird. Wobei die Einzahl „Weihnachtsmarkt“ streng genommen nicht ganz korrekt ist – schließlich sind die rund 140 festlich geschmückten und bis 22. Dezember geöffneten Buden auf verschiedene Plätze in der Altstadt verteilt. So empfängt die Besucher bereits auf dem Bismarckplatz vorweihnachtliches Flair. Auch am Anatomiegarten wird eine adventliche Budenstadt errichtet, in der es sich gemütlich verweilen lässt. Der Universitätsplatz markiert mit seinen fast 70 Buden den größten Weihnachtsmarkt-Ort.

Die kleinen Besucher können sich hier etwa auf dem antiken Karussell vergnügen, die Eltern sich bei Glühwein und Bratwurst eine kleine Auszeit von dem Treiben gönnen. Auf dem Marktplatz präsentieren sich unterdessen nicht nur Händler und Gastronomen, sondern in der Bürgerhütte auch Vereine und Schulen mit ihren Projekten. Der Lions Club lädt dabei für einen guten Zweck zum gemeinsamen Foto in das „Haus des Weihnachtsmanns“ ein. Dieses Jahr hält der Marktplatz zudem eine neue Attraktion bereit: Das Heidelberger Fass – ein hölzernes großes Fass, das mit einem Fassungsvermögen von 120 000 Litern etwa halb so groß ist wie das Original, das berühmte Große Fass im Schloss. In dessen Inneren gibt es, über dem Verkaufsstand, einen Raum mit Logenblick auf das Markttreiben.

Überdies wird auf dem Kornmarkt ein Winterwäldchen eröffnet, das bis bis Anfang Januar geöffnet bleibt. Gleichfalls bis Anfang Januar heißt auch die Heidelberger Eisbahn auf dem Karlsplatz Besucher zum winterlichen Schlittschuhvergnügen willkommen. mav

