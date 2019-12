Adventliches für Leib und Seele

Ludwigshafen.Der Maudacher Winterzauber entfaltet sich am Samstag und Sonntag, 7./8. Dezember, zum sechsten Mal in dem Ludwigshafener Stadtteil. Bei der Veranstaltung in und um den Julius-Hetterich-Saal (Grünstadter Straße 2) erwarten viele Marktstände mit Selbstgemachtem die Besucher. Die Bandbreite des Angebots reicht von Likör, Marmelade und Plätzchen über Schmuck und Dekorationsartikel bis zu Taschen und Rucksäcken. Teilnehmer Ralf Warnecke präsentiert eine weihnachtliche Legoausstellung, der Kindergarten St. Michael Gebasteltes und Geschenke.

Am Samstag, 14 Uhr, schaut der Nikolaus vorbei und an beiden Tagen gibt es ein Rahmenprogramm. Die Besucher können sich mit herzhaften Speisen wie Spießbraten, Flammkuchen und Burger stärken, Waffeln, Kaffee und Kuchen genießen und Leib und Seele an Glühwein, Jagertee oder Kinderpunsch wärmen. Der Verein der Wald- und Wiesenfreunde 2010 tauscht außerdem Bratwürste gegen eine Geld- oder Sachspende, die entweder dem Verein Wildvogelrettung oder dem Caritas-Förderzentrum St. Martin Wohnungslosenhilfe zugutekommen soll. Der 6. Maudacher Winterzauber ist am Samstag von 13 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.12.2019