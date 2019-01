Ärzte werfen Forschern Quälerei vor

Heidelberg.Mit einer Strafanzeige wegen Tierquälerei sehen sich die Forscher des Deutschen Kebsforschungszentrums (DKFZ) konfrontiert. Der in Köln ansässige Verein „Ärzte gegen Tierversuche“ wirft dem DKFZ zudem die Durchführung illegaler Tierversuche vor.

An mindestens 76 Mäusen haben Mitarbeiter des DKFZ nach Erkenntnissen des Bündnisses gegen Tierversuche ohne Genehmigung durchgeführt. Mindestens sechs Mäuse – so heißt es in einer Pressemitteilung, die am Mittwoch verbreitet wurde – seien vier Tage zu spät getötet worden und damit „länger anhaltenden erheblichen Schmerzen und Leiden“ ausgesetzt.

Auf Tierversuche angewiesen

Zum Teil hat das DKFZ die Verfehlungen bereits eingeräumt und bedauert. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat darauf hingewiesen, dass für die genannten Versuche keine Genehmigung vorlag. Alles was über die insgesamt drei eingestandenen Vorwürfe hinaus geht, weist die DKFZ zurück. Einen qualvollen Tod der sechs Mäuse, die vier Tage zu spät getötet worden seien, habe es entgegen der Unterstellung von „Ärzte gegen Tierversuche“ nicht gegeben. Gute wissenschaftliche Praxis habe am Krebsforschungszentrum höchste Priorität, hieß es in einer Stellungnahme. Andererseits sei es aber auch so, dass das aktuelle Genehmigungswesen von Tierversuchen mit den Erfordernissen der experimentellen Forschung nur schwer in Einklang zu bringen sei. Moderne Krebsforschung zum Wohle der Patienten sei auf Tierversuche angewiesen. sal

