AfD-Jugend bucht Domin-Saal

Bei einer AfD-Veranstaltung in der Stadtbücherei während des Bundestagswahlkampfes war es zu einem Eklat gekommen. Auch diese Erfahrung biete keine Grundlage dafür die Buchung jetzt zu stornieren. Die Raummiete ist am 9. März beantragt worden und am 12. März hat die Stadt sie genehmigt, heißt es von der Verwaltung weiter.

Veranstaltung nicht öffentlich

Die Veranstaltung am 23. März solle nicht öffentlich sein, sondern sei nur an Mitglieder und geladene Gäste gerichtet, berichtet die Rhein-Neckar-Zeitung. Unter dem Titel „Politik für unsere Jugend“ soll unter anderem Andreas Kalbitz, Vorsitzender der AfD Brandenburg, sprechen. Aus dem linken Spektrum kommen Vorwürfe an die die Stadt, durch die Vermietung eine „völkische Veranstaltung“ zu fördern.

Auch in Mannheim hatte es im vergangenen Jahr eine ähnliche Debatte gegeben. Die Stadtverwaltung wollte damals die Nutzung von Schulgebäude für Parteiveranstaltungen einschränken, scheiterte im November allerdings an der Mehrheit im Gemeinderat.

