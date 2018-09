Affentag lädt morgen ein

Beim Affentag ist Silberrücken „Bobo“ natürlich dabei. © Tiergarten

Heidelberg.Wer alles über Gorillas, Schimpansen und Meerkatzen erfahren möchte, kann am Sonntag, 2. September, 11 bis 16 Uhr, zum Affentag in den Heidelberger Zoo kommen. Neben vielen Mitmachaktionen warten Fütterungen, Gespräche mit Tierpflegern und Infostände auf der Aktionsfläche am Außengehege der Schimpansen. So laden die Pfleger um 13.15 Uhr zu einer kommentierten Fütterung ein. Um 14.30 Uhr steht ein Rundgang mit Rangern der Zooschule durch das Affenrevier an.

Schon ab heute, 1. September, ändern sich die Fütterungszeiten, damit die Tiere mehr Abwechslung haben. Das Training der Mähnenrobben kann man künftig um 11 und 15.45 Uhr beobachten. Alle Zeiten findet man im Internet. sin

