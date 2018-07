Aggressiver Mann greift Polizei an

Anzeige

Marihuana sichergestellt

Die Ordnungshüter versuchten, ihn davon abzuhalten – doch nach Angaben des Behördensprechers wehrte er sich gegen das Wegschieben. Nur mit Unterstützung weiterer Kräfte habe man ihn daran hindern können, sich erneut auf sein Gegenüber zu stürzen.

Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Wache trat der Festgenommene im Fahrzeug um sich und verletzte einen 34-jährigen Polizisten am Kopf und seine 21-jährige Kollegin am Finger. Auf der Wache setzte der Mann seinen Widerstand fort. Die Beamten stellten eine Tüte Marihuana sicher. Der 24-Jährige hatte 1,66 Promille Alkohol intus. vs

