Akrobatik auf dem Bildschirm

Heidelberg.Seit zwei Jahren ist das Wintervarieté im Heidelberger Tiergartenbad zu Gast. In Zusammenarbeit mit dem Internetportal Heidelberg24 wollen die Organisatoren die Höhepunkte zum Osterwochenende auch in die Wohnzimmer bringen: Am Samstag, 11. April, um 19 Uhr und am Ostermontag, 13. April, um 11 Uhr sind Show-Mitschnitte der Saison 2019/20 als Stream online unter www.twitch.tv/heidelberg24 zu sehen.

Das Wintervarieté verbindet Akrobatik und Tanzeinlagen mit einem Mehr-Gänge-Menü. Auch im kommenden Winter werden die Veranstalter wieder ins Tiergartenbad einladen. (fab)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.04.2020