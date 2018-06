Anzeige

Heidelberg.Beim Aktionstag „Lebendiger Neckar“ steht die blaue Ader der Region im Rampenlicht – auch gestern wieder: Zwischen Ilvesheim und Eberbach organisierten die Anrainer-Kommunen die Großveranstaltung zum 17. Mal. In Heidelberg präsentierten sich am nördlichen Neckarufer mehr als 100 Vereine, Organisationen, Schulen und Initiativen. An der Theodor-Heuss-Brücke zeigten junge Artistinnen des Circus Peperoni ihr akrobatisches Können (großes Bild). Die Mitglieder von „HD Freeride“ verschafften sich bei ihren Fahrradsprüngen Abkühlung (rechts oben). Und die Kleinsten machten Bekanntschaft mit überlebensgroßen Vögeln (rechts unten). red

