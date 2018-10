Aktionstag im Wald

Heidelberg.Kinder pflanzen 1000 Bäume: Das ist der Höhepunkt des Aktionstags am 6. Oktober. Heidelberg ist in diesem Jahr die „PEFC Waldhauptstadt“. Die Auszeichnung erhielt die Stadt von der internationalen Waldschutzorganisation PEFC. Unter dem Motto „Wald-Wandel“ sind Familien und andere Interessierte am Samstag von 12 bis 18 Uhr im Siebenmühlentag in Heidelberg-Handschuhsheim rund um den Spielplatz Mühltalstraße (Turnerbrunnen) eingeladen, mitzumachen. So gibt es ab 12.30 Uhr eine geführte Wanderung und eine Malaktion zum Thema Wald. miro (Bild: Rothe)

