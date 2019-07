Aktionstag zu Dickhäutern im Zoo

Heidelberg.Besondere Momente können Elefantenfreunde am 11. August im Heidelberger Zoo erleben. Beim Welt-Elefantentag erhalten die Besucher etwa einen Blick hinter die Kulissen der Dickhäuter-Anlage, können Gespräche mit Tierpflegern führen und an einer Versteigerung von Elefanten-Kunstwerken teilnehmen, wie der Tiergarten mitteilt. Treffpunkt für alle Gäste ist um 18.30 Uhr am Elefantenhaus. Es folgt die Fragerunde mit dem Zoo-Team und der Rundgang in gesperrte Bereiche. Anschließend können die Besucher von den Tieren gemalte Bilder ersteigern. Tickets gibt es für 35 Euro (Kinder und Jugendliche 25 Euro) an der Zoo-Kasse. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das Ticket berechtigt am gesamten Tag zum Eintritt in den Tierpark. Der Welt-Elefantentag stellt die akute Gefährdung der grauen Riesen in den Vordergrund. Der Heidelberger Zoo beteiligt sich an einem Zuchtprogramm. jei (Bild: Rothe)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.07.2019