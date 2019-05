Aktivisten blockieren Theodor-Heuss-Brücke

Heidelberg.Die Heidelberger Gruppe der internationalen Klimaschutz-Bewegung „Extinction Rebellion“ (XR) hat heute Mittag die Theodor-Heuss-Brücke blockiert. Die Bahnen konnten passieren und die Polizei leitete den Verkehr großräumig um, wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte. Um die Brücke wieder für den Autovekehr freigeben zu können, forderte die Polizei die Aktivisten auf, ihren Protest auf den Bismarckplatz zu verlegen. Nachdem die Beamten mehrere Lautsprecherdurchsagen gemacht hatten, verließ ein Großteil der Blockierer die Straße. Zehn Aktivisten mussten von der Polizei weggetragen werden, gegen sie wurden Platzverweise ausgesprochen.

Bereits am 15. April hatten Aktivisten der Bewegung am Nachmittag für zweimal rund zehn Minuten die Theodor-Heuss-Brücke blockiert und so den Verkehr beeinträchtigt. Anlass für die erneute Aktion ist die internationale Klimakonferenz, die heute in Heidelberg beginnt.

Bei „Extinction Rebellion“ handelt es sich nach eigenen Angaben um eine internationale Klimabewegung, deren deutsche Anhänger von der Regierung verlangen, „die Netto-Treibhausgas-Emissionen in Deutschland bis 2025 auf null zu reduzieren und das allgemeine Niveau des Ressourcenverbrauchs zu senken“. Die Einhaltung der Klimaziele müsse gewährleistet sein, so die Aktivisten. Um sich für ihre Ziele einzusetzen, sind sie bereit, auch radikalere Aktionen zu initiieren. (red)