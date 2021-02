Aktueller Stand der Impfungen in Pflegeheimen

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg hat einen Zwischenstand zu den Impfungen in Pflegeheimen veröffentlicht. Demnach sollen bis Ende dieser Woche in allen Heidelberger Pflegeheimen die Erstimpfungen abgeschlossen sein. Bislang wurden in Heidelberg bereits elf Heime von mobilen Impfteams angefahren und dabei fast 1400 Personen geimpft. Die mobilen Impfteams werden aus dem von der Stadt betriebenen Kreisimpfzentrum im Pfaffengrunder Gesellschaftshaus gesteuert.

Hintergrund: In Pflegeheimen kann ein Ausbruch des Coronavirus fatale Folgen haben. Rund die Hälfte aller bislang in Heidelberg im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählten Todesfälle waren laut Stadtverwaltung in Pflegeheimen zu verorten.

