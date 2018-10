Akzent auf Bildung und Wohnen

Heidelberg. Die Stadt investiert so viel wie noch nie in ihrer Geschichte: 195 Millionen Euro sieht der Haushaltsplanentwurf vor, den Stadtchef Eckart Würzner und Kämmerer Hans-Jürgen Heiß am Donnerstagabend im Ratssaal am Marktplatz vorgestellt haben. Möglich machen die Ausgaben für Schulen und Infrastruktur ein sehr guter Jahresabschluss 2017 und die Annahme, dass sich die städtischen

