Akzent auf „Leidenschaft fürs Leben“

Heidelberg.„Leidenschaft fürs Leben“ – unter diesem Leitbild stellt die SRH Holding, die ihren Sitz in Heidelberg hat, ihren neuen Markenauftritt vor. Ziel der Neuausrichtung sei es, „die Unternehmensidentität nachhaltig zu stärken und die SRH so für die anspruchsvollen Herausforderungen der Zukunft bestmöglich aufzustellen“, teilt die Stiftung mit.

1000 Beschäftigte einbezogen

Von Geschäftsführern, Marketingbeauftragten und Nachwuchsführungskräften über das Pflege- und das Ärzteboard bis zum Betriebsrat hätten mehr als 1000 Mitarbeiter sich in den zweijährigen Prozess der Markenentwicklung eingebracht: „Unser Ziel war es, die Marke SRH aus ihrer eigenen Identität heraus zu entwickeln“, so Simone Kuhn, Leiterin des Geschäftsbereichs für Strategische Markenführung und Innovationsmanagement.

Im Rahmen eines virtuellen „Brand Days“ auf dem SRH-Campus in Heidelberg, an dem Mitarbeiter an allen Standorten per Livestream teilnehmen konnten, stellte das Unternehmen neben dem neuen Logo den Markenkern vor. Ein wesentlicher Teil des auf fünf bis sieben Jahre angelegten Veränderungsprozesses ist demnach, den Menschen in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen. „Das heißt, alles richten wir am Wohl und am Bedürfnis unserer Kunden und Patienten aus“, wird Vorstandsvorsitzender Christof Hettich zitiert. Das Unternehmen agiere seit mehr als 50 Jahren erfolgreich in den Bereichen Bildung und Gesundheit: „Bislang fehlte jedoch eine gemeinsame Identität – etwas, das beide Unternehmensbereiche verbindet.“ Die „Leidenschaft fürs Leben“ bilde eben diese Brücke. Gleichzeitig stünden diese Bereiche auch vor besonders großen Herausforderungen, wie zum Beispiel dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen oder der Digitalisierung.

Kliniken und Schulen

Zur SRH Holding (früher Stiftung Rehabilitation Heidelberg) gehören unter anderem Schulen, Fach- und Hochschulen in ganz Deutschland – darunter die SRH Hochschule in Heidelberg und das Schulzentrum in Neckargemünd –, Krankenhäuser, Rehabilitationskliniken und Bildungsstätten für Menschen mit Behinderung. Nach Angaben des Unternehmens arbeiten insgesamt 8400 seiner bundesweit rund 16 000 Beschäftigten in Baden-Württemberg.

