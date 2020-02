„Alla hopp!“ bleibt nachts verschlossen

Heidelberg.Die „alla hopp!“-Sport- und Freizeitanlage in Heidelberg-Kirchheim wird ab diesem Donnerstag, 13. Februar, außerhalb der Öffnungszeiten verschlossen: Die Stadt zieht damit Konsequenzen aus Beschädigungen, Einbrüchen in den Kiosk und Diebstählen. Nun ist die 2016 eröffnete und 13 600 Quadratmeter große Begegnungsanlage am Harbigweg mit einem 1,80 Meter hohen Zaun umgeben. Er hat die Kommune 80 000 Euro gekostet. Nun kann die Anlage nachts abgeschlossen werden. Von April bis September kann man täglich von 8 bis 21 Uhr kostenlos „alla hopp!“ benutzen, in den Wintermonaten von Oktober bis März von 8 bis 19 Uhr. miro

