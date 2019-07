Als Geschenk ein „Stehaufmännchen“

Heidelberg.Jeder physikalischen Struktur liegt eine mathematische Struktur zugrunde: Diesem Ansatz gehen Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen an der Universität Heidelberg nach. „Structures“ heißt das neue Exzellenzcluster, mit dem die Forscher zeigen wollen, wie Strukturen in allen Bereichen der Natur entstehen und wie sie sich entdecken lassen. Zur Feierstunde kamen 150 Zuhörer in die Aula der Neuen Universität, darunter Fachfremde ebenso wie ein Großteil der 45 am Forschungsprojekt mitwirkenden Professoren und der 80 Nachwuchswissenschaftler.

„Allgemeingültige Strukturen finden sich überall, in der Teilchenphysik, in der Kosmologie, in der fundamentalen Quantenphysik bis hin zur Neurowissenschaft“, erklärten Manfred Salmhofer vom Institut für Theoretische Physik und Anna Wienhard vom Mathematischen Institut in ihren Einführungsvorträgen. „Warum gibt es Planeten und nicht nur Staub in der Nähe von Sternen? Wie können wir neuronale Aktivitätsmuster im Gehirn verstehen, und wie funktioniert die Selbstorganisation in biophysikalischen Systemen?“

Bei der Antwort auf derlei Fragen stoße man auf Phänomene, die allesamt auf physikalischen Prozessen beruhten. Diese Vorgänge genauer zu analysieren und verborgene Strukturen aufzudecken, ist erklärtes Ziel des Exzellenzclusters, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie vom Wissenschaftsrat des Bundes und der Länder gefördert wird.

Universelle Muster zu finden, deren Bedeutung man derzeit nicht einmal absehen könne, mache gerade den Reiz an diesem Forschungsvorhaben aus, sagte Rektor Bernhard Eitel in seinem Grußwort. May-Britt Becker, promovierte Biologin und Geschäftsführerin des Exzellenzclusters, ging noch einen Schritt weiter: „Die Anzahl der Strukturen, die sich in der Welt bilden könnten, ist viel größer als die Menge an Strukturen, die wir bisher gesehen haben.“ Die zugrundeliegende mathematische Systematik fasziniert sie dabei besonders. Da unterschiedlichste Anwendungsbereiche tangiert sind, arbeiten die Wissenschaftler fächerübergreifend zusammen: So fungieren als Sprecher des Exzellenzclusters Manfred Salmhofer, Anna Wienhard sowie Ralf Klessen vom Zentrum für Astronomie.

Weil man davon ausgeht, im Zuge der Forschungen enorme Datenmengen zu verarbeiten, sind die Kollegen aus der Informatik mit eingebunden. Idealerweise sollen die mathematischen Theorien, numerischen Simulationen und physikalischen Berechnungen auch dazu führen, neuartige analoge Rechner zu entwickeln. Neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn erhofft man sich ferner, „Netzwerke im Gehirn in Quantennetzwerke umzusetzen“. Die Forscher treffen sich im „Oberstübchen“, im dritten Stock des „Gehirnhauses“ im Neuenheimer Feld.

Mit dem ungarischen Mathematiker und Ingenieurwissenschaftler Gábor Domokos hatte man einen herausragenden Vertreter seines Fachs eingeladen, der ein ungewöhnliches Geschenk mitgebracht hatte: Er übergab der Uni einen „Gömböc“, eine Plastik-Nachbildung jenes mathematischen Kunstobjekts, das er 2006 entdeckt hatte. Der Clou: Das Objekt beruht auf einem dreidimensionalen Körper, der stets in seine stabile Gleichgewichtslage zurückkehrt. Nachdem Domokos theoretisch nachgewiesen hatte, dass ein solches „Stehaufmännchen“ existieren könnte, fand sich die Struktur tatsächlich: im Panzer der indischen Sternschildkröte.

