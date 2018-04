Als Kinos Filmtheater waren

Anzeige

1937 hatte Artur Kusch den großen Saal bauen lassen, der den Vorgängerbau des bereits 1910 gegründeten Neuen Kinos ablöste. Gut möglich, dass der „Zauberer von Oz“ also bereits früh über die Leinwand des damals nach dem neuesten Stand der Technik eingerichteten Lichtspielhauses lief – auch wenn in der Zeit des Nationalsozialismus amerikanische Filme nicht zum regulären Programm gehört haben mögen. Dies änderte sich am 17. August 1945, als das Schlosskino als erstes Filmtheater der Stadt wieder Filme zeigen durfte, deren Auswahl freilich von den US-Truppen überwacht wurde.

Mitte der 50er-Jahre wurde der Saal neu bestuhlt und fasste mehr als 700 Besucher, was typisch für die damalige Zeit war. Kinos sollten als Filmtheater den Schauspielhäusern Konkurrenz machen, dementsprechend monumental durften sie sein. Im ehemaligen Capitol, das sich in der Bergheimer Straße befand und in den 70er Jahren durch ein Hochhaus im Plattenbaustil ersetzt wurde, gab es gar 1250 Plätze in theatertypischer Anordnung auf mehreren Rängen. Doch mit der Kinoflaute durch die Konkurrenz des Fernsehens blieben auch in Heidelberg die riesigen Säle leer. Während manche Häuser geschlossen wurden, teilten die Betreiber andernorts die großen Säle in mehrere kleine auf.

Bilder über Spiegel umgeleitet

Die Empore des Schlosskinos erhielt so eine eigene Leinwand, und auch ein Abstellraum wurde kurzerhand zum nunmehr dritten „Saal“ umfunktioniert. Diese Umgestaltung führte zu technischen Problemen: Im Saal 2 musste das Bild vom Projektor über mehrere Spiegel gedreht und umgeleitet werden, um die Leinwand zu erreichen – was selten einwandfrei gelang. Und für Kinogänger gehörte es seitdem dazu, in ruhigen Szenen die laute Musik aus dem Nachbarsaal zu hören. Diese Probleme gab es auch im Lux-Harmonie am Theaterplatz, dem zweiten großen Kino in der Altstadt. Dort lief 2014 der letzte Abspann, inzwischen ist es größtenteils abgerissen, um einem Supermarkt Platz zu machen. Bis zur Eröffnung des neuen Großkinos in der Bahnstadt Ende vergangenen Jahres war Heidelberg damit ohne Mainstream-Kino – eine nahezu einzigartige Situation für eine deutsche Großstadt, die einst mehrere markante Lichtspielhäuser zu bieten hatte.

